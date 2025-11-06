"Hasta que yo vuelva": La última escena que grabó Tito Noguera en "Aguas de Oro" antes de fallecer

06 nov. 2025 - 09:56 hrs.

A sus 88 años, Héctor "Tito" Noguera seguía plenamente activo en la actuación. Su más reciente trabajo fue en "Aguas de Oro", la ficción vespertina del Área Dramática de Mega, donde interpretó a Ernesto Ruiz-Tagle, su último personaje televisivo antes de fallecer el pasado 28 de octubre.

El destacado actor se incorporó a nuestro canal en 2017 para dar vida a Monseñor Subercaseaux en "Perdona Nuestros Pecados". Para entonces, ya acumulaba una extensa trayectoria, con más de una veintena de teleseries en su carrera.

La última escena que grabó Tito Noguera en "Aguas de Oro" antes de fallecer

Comprometido con su oficio, Noguera pidió a la producción de "Aguas de Oro" continuar siendo parte de la historia. Para hacerlo posible, se realizaron ajustes en el guion que le permitieron grabar desde la comodidad de su casa.

"Nosotros hicimos un cambio en la historia, que él se venía a Santiago a ver todo el tema de las tierras, cosa que pudimos hacer muy rápidamente, e hicimos 'facetime' (videollamada) desde su casa”, explicó días atrás la productora Daniela Demicheli.

Dos semanas antes de su partida, el actor grabó su última escena en la ficción, tal como había adelantado Demicheli, desde su domicilio, simulando una videollamada con su hija en la historia, Karla Ruiz-Tagle (Carolina Arregui).

Este miércoles, las redes sociales de Mega compartieron un adelanto de ese emotivo momento, que saldrá al aire este jueves 6 de noviembre. En la secuencia, el personaje de Noguera aparece en la capital y se comunica telefónicamente con su hija, quien continúa en El Álamo.

"Hija, alójalo en la casa y pásale mi dormitorio, dile que puede estar ahí hasta que yo vuelva. Este hombre es de los nuestros, es de toda mi confianza", dice Ernesto en la llamada, ante lo que Karla responde: "Ya lo alojamos en la casa, hablamos mañana".

