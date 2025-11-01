¿Qué pasará con el personaje de Tito Noguera en "Aguas de Oro"?... Te contamos todos los detalles

01 nov. 2025 - 20:15 hrs.

El fallecimiento del actor Héctor Noguera ha generado un profundo pesar en el mundo de las artes y la cultura, en su familia y en las generaciones de espectadores que crecieron admirando su versatilidad para dar vida a inolvidables personajes en teleseries.

Su último proyecto en televisión fue "Aguas de Oro", la ficción vespertina del Área Dramática de Mega, donde interpretó a Ernesto Ruiz-Tagle, un hombre que, junto a su familia, logra recuperar sus tierras en el pueblo de El Álamo.

¿Qué pasará con el personaje de Tito Noguera en "Aguas de Oro"?

Su partida, además de causar profunda tristeza, generó incertidumbre respecto de qué ocurrirá con su personaje en la teleserie. La respuesta fue entregada por Daniela Demicheli, productora ejecutiva del Área Dramática, durante la edición del pasado martes del matinal "Mucho Gusto".

Demicheli afirmó que "para nosotros fue un privilegio trabajar con él y que estuviera con nosotros hasta hace muy poquito". En este sentido, comentó que Tito grabó su última escena hace dos semanas, luego de que él mismo pidiera no salir de la exitosa teleserie, por lo que el equipo debió adaptar el guion según su solicitud.

"Él nos pidió no salir de la teleserie, seguir grabando dentro de sus posibilidades y nosotros hicimos un cambio en la historia, que él se venía a Santiago a ver todo el tema de las tierras, cosa que pudimos hacer muy rápidamente, e hicimos 'facetime' (videollamada) desde su casa", reveló.

La productora trasparentó que se modificó la historia para que Tito pudiera seguir trabando. "Él no se debería haber ido, no era lo lógico en la historia que él se fuera", contó. Debido a su delicado estado de salud y a su deseo de seguir participando en la producción, los planes tuvieron que ajustarse.

Respecto al último día de grabación del intérprete, recordó que "en la producción estábamos todos muy dispuestos, todos muy atentos a él, todos muy preocupados por él, porque él es un hombre adorable. Es un hombre que merece todo el amor y todo el cariño, porque es excepcional".

"Ese día, yo le pregunté: 'Tito, ¿tú te quieres despedir del equipo? Porque en el fondo te vas a ir a tu casa y vamos a seguir grabando contigo’. Respondió que sí y fue muy bonito", relató Demicheli.

Todo sobre Famosos chilenos