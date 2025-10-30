Emilia Daiber se somete a intervención estética a cuatro meses de ser madre: ¿Qué se hizo la animadora?

30 oct. 2025 - 13:45 hrs.

Emilia Daiber entregó una gran noticia a mediados de este año: se convirtió en madre, lo que provocó que sus seguidores le dejaran cientos de mensajes felicitándola por este gran paso en su vida personal.

A cuatro meses de dar a luz, la animadora se atrevió y se sometió a su primera intervención estética. Si bien en un comienzo estaba nerviosa, los especialistas la ayudaron y todo salió bien.

¿Qué se hizo Emilia Daiber?

El tratamiento consistió en mejorar la calidad y la textura de su piel, puesto que al llegar la maternidad se presentan cambios en el rostro.

El objetivo de Daiber fue recuperar el brillo y la vitalidad de su piel, pero manteniendo su naturalidad, lo que resultó de la mejor manera.

La doctora Vivianne Echague, que fue quien la atendió, indicó que hubo "un poco de Botox para relajar, bioestimuladores para regenerar y nuestro secreto de piel perfecta. El resto, pura energía linda y confianza".

"La belleza real se nota cuando el rostro refleja comodidad, y yo amo a Emilia, ya que es una belleza totalmente elegante y natural. Este es el fiel reflejo de mi trabajo y de lo que quiero lograr con todos mis pacientes, la naturalidad y la esencia propia", añadió la profesional.

