Valentina Roth sorprende con honesta confesión sobre la lactancia tras su segundo embarazo

Tras una semana especialmente compleja, marcada por la atención mediática en torno a los rumores de una posible separación de su esposo, Miguel de la Fuente, Valentina Roth ha optado por concentrarse por completo en lo que más le importa: el bienestar de sus dos hijas, Antonia y Martina.

A través de su cuenta de Instagram, la bailarina ha compartido parte de su día a día como madre, una tarea que, con la llegada de su segunda hija, se ha vuelto aún más desafiante. Recientemente, reveló que debió tomar una difícil decisión en torno a la lactancia.

Valentina Roth sorprende con honesta confesión sobre la lactancia

Tiempo atrás, Valentina confesó que se sentía "consumida por la lactancia", situación que además le estaba generando intensos malestares físicos como jaquecas. Por ello, decidió que lo mejor era poner fin a esa etapa y dejar de amamantar a su hija menor, quien ya tiene cuatro meses de vida.

"Me preguntan si le sigo dando pechuga y no, hasta los tres meses le di, no más", aclaró con total sinceridad. Antes de recibir críticas, la influencer explicó sus motivos, recalcando que el proceso se había vuelto muy desgastante para ella.

En esa línea, aseguró que tuvo múltiples razones para tomar esta decisión, entre ellas: "No puedo dedicarme 100% a la lactancia y mi espalda estaba destrozada, tengo que hacer otras cosas y tengo muchas cosas en la cabeza. A ella le encanta la fórmula”.

Finalmente, envió un mensaje de apoyo y reconocimiento a las madres que continúan con la lactancia: "Las que dan lactancia materna exclusiva, mi admiración por ellas y bacán por ti jajaj, pero es un esfuerzo increíble".

