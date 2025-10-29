Vale Roth revela la importante decisión que tomó sobre su maternidad: "No puedo dedicarme 100% a la lactancia"

29 oct. 2025 - 20:15 hrs.

Vale Roth estuvo en la polémica la semana pasada, luego de que se especulara sobre una supuesta separación con su esposo, Miguel de la Fuente, con quien contrajo matrimonio hace dos años.

Ahora, la bailarina ocupó sus redes sociales, donde acumula más de 1 millón de seguidores, para hablar sobre la importante decisión que tomó en cuanto a la maternidad.

¿Qué dijo Vale Roth?

En la red social, Roth reveló que su hija pequeña ya no toma pecho, pero se encargó de dar la explicación antes de que se emitiera algún juicio: "Me preguntan si le sigo dando pechuga y no, hasta los tres meses le di no más", dijo.

Dicho esto, explicó que tomó la decisión "por muchas cosas: no puedo dedicarme 100% a la lactancia y mi espalda estaba destrozada. Tengo que hacer otras cosas y tengo muchas cosas en la cabeza. A ella le encanta la fórmula".

Vale Roth cuando estaba embarazada / Instagram

En esa línea, agregó que "las que dan lactancia materna exclusiva, mi admiración por ellas y bacán por ti (se ríe), pero es un esfuerzo increíble".

La hija de la ex Calle 7 se llama Martina, tiene 4 meses, y que se sumó al clan familiar conformado también por Antonia, de 2 años.

