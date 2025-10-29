Vale Roth revela la importante decisión que tomó sobre su maternidad: "No puedo dedicarme 100% a la lactancia"
- Por Diego Alonzo
Vale Roth estuvo en la polémica la semana pasada, luego de que se especulara sobre una supuesta separación con su esposo, Miguel de la Fuente, con quien contrajo matrimonio hace dos años.
Ahora, la bailarina ocupó sus redes sociales, donde acumula más de 1 millón de seguidores, para hablar sobre la importante decisión que tomó en cuanto a la maternidad.
¿Qué dijo Vale Roth?
En la red social, Roth reveló que su hija pequeña ya no toma pecho, pero se encargó de dar la explicación antes de que se emitiera algún juicio: "Me preguntan si le sigo dando pechuga y no, hasta los tres meses le di no más", dijo.Ir a la siguiente nota
Dicho esto, explicó que tomó la decisión "por muchas cosas: no puedo dedicarme 100% a la lactancia y mi espalda estaba destrozada. Tengo que hacer otras cosas y tengo muchas cosas en la cabeza. A ella le encanta la fórmula".
En esa línea, agregó que "las que dan lactancia materna exclusiva, mi admiración por ellas y bacán por ti (se ríe), pero es un esfuerzo increíble".
La hija de la ex Calle 7 se llama Martina, tiene 4 meses, y que se sumó al clan familiar conformado también por Antonia, de 2 años.
Leer más de
Notas relacionadas
- Pamela Díaz y Manuel Neira celebran que su hijo Mateo egresó de cuarto medio: "Esperemos que haya pasado de curso"
- Elenco de "La Pérgola de las flores" rinde emotivo homenaje a Héctor Noguera
- Ariana Grande dejó atrás el rubio y sorprendió a sus fanáticos con aplaudido cambio de look: "Es bueno verme, ¿no?"