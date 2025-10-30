Dany Aránguiz entregó dura opinión sobre los hermanos Valdivia y sus romances: "No las toman en serio"

30 oct. 2025 - 10:35 hrs.

Es sabido que a Daniela Aránguiz no le simpatiza Constanza Capelli, por lo que cuando comenzaron a circular rumores de un posible romance entre la bailarina y su excuñado, Claudio Valdivia, la panelista de "Only Fama no dudó" en opinar al respecto.

Capelli y Valdivia comparten pantalla en un programa de baile, donde habría surgido un coqueteo entre ambos. Sin embargo, con la reciente incorporación de Camila Andrade al espacio, el interés del exfutbolista habría cambiado de rumbo, llegando incluso a declarar que la modelo "es una mujer de todo mi gusto".

La opinón de Dany Aránguiz sobre los hermanos Valdivia y sus romances

En "Sígueme", Daniela habló desde su propia experiencia y no se guardó nada. "Claudio a Cony sí le puede coquetear, hasta puede tener un affaire con esa mujer, pero Claudio jamás tendría una relación en serio porque ella estuvo con su hermano", aseguró con firmeza.

Cabe recordar que la ganadora de "Gran Hermano" confesó dentro del encierro haber tenido un breve romance con Jorge Valdivia, relación que se habría extendido por tres meses, hasta que el "Mago" decidió retomar su matrimonio con Daniela.

Claudio y Jorge Valdivia/Instagram

"Aunque ellos se han compartido mujeres, no son mujeres que las tomen en serio", insistió Daniela. Eso sí, señaló que con Camila sí podría llegar a pasar algo: "Yo creo que con ella podría tener una relación de verdad, una relación bonita".

Asimismo, opinó que tras su fallida relación con Francisco Kaminski "quizás, a Camila le haría súper bien tener una relación desde cero. Alguien que está soltero, que no tiene cachos, que ya tiene como toda su vida solucionada. El Claudio tiene una escuelita de fútbol, le va regio".

Todo sobre Famosos chilenos