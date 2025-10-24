Adriana Barrientos le paró los carros a Cuco Cerda: "No tengo la culpa de que el favorito de tu madre sea tu hermano"

24 oct. 2025 - 18:25 hrs.

Una nueva polémica encendió esta semana las redes sociales, luego de que Adriana Barrientos asegurara que Katherine Helfmann, la madre de Raimundo Cerda y Cuco Cerda, emitió malos comentarios hacia Daniela Aránguiz, su nuera.

Cuco, pareja de la exchica Mekano, respondió y negó los dichos de "La Leona", indicando: "No sé de dónde Adriana saca tanta información. Todo es mentira. Todo lo que dijo hace poco es falso y me tiene harto, me nombra harto. Nada es verdad", recogió Página 7.

Adriana Barrientos le paró los carros a Cuco Cerda

Barrientos no se guardó nada y le paró los carros a Cuco Cerda: "Yo no tengo la culpa que tu madre no te pesque ni en bajada y que el favorito sea tu hermano Rai. Ni que tengas que colgarte de él para salir en pantalla", manifestó.

En medio de estas fuertes declaraciones, le sugirió: "Arregla tus problemas familiares. Qué lata lo que pasa con tu mamá y contigo. Entiendo que tu mamá no conoce a Daniela porque vives con otra persona que no es tu mamá. Pero deberías controlarle la lengua como le gritaste la otra vez en Fiebre de Baile".

"Ahora la única familia que tienes es Daniela Aránguiz, y dale las gracias a esa mujer por salir en televisión, porque es la única que ha pedido trabajo por ti. Ella no te desmerece como lo hace tu mamá", agregó.

Cuco Cerda, pareja de Daniela Aránguiz / Instagram

La réplica de la madre de Raimundo y Cuco Cerda

En el programa Noche de Suerte, la panelista Claudia Schmidt se contactó con Helfmann y esta mencionó que "recién tuve una conversación con mis hijos y mi familia y producto de esto mismo ya no opinaré más de nada".

"Me da mucha vergüenza Adriana. Le dio conmigo y es una lástima. Yo solo quiero apoyar a Rai en su baile, pero por lo que veo con esto ni siquiera podré ir más de público a mirarlo. Una lástima cómo se enredó", agregó.

Todo sobre Famosos chilenos