Cuco Cerda responde directa pregunta sobre su intenso romance con Daniela Aránguiz: "¿Todavía enamorado?"

29 oct. 2025 - 11:31 hrs.

Hace algunos meses, Daniela Aránguiz decidió darle una nueva oportunidad al amor. La panelista de televisión puso fin a su etapa de soltería y sorprendió al comenzar una relación con José Manuel "Cuco" Cerda, hermano del exchico reality Raimundo Cerda.

José Manuel, ingeniero comercial, comunicador y amante del motocross, tiene 29 años, diez menos que Daniela. Sin embargo, la diferencia de edad no ha sido impedimento para mantener un intenso romance que ha acaparado la atención mediática.

Cuco Cerda responde directa pregunta sobre su intenso romance con Daniela Aránguiz

Hace poco, el joven abrió una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram. Entre las consultas que recibió, una apuntaba directamente a su situación amorosa, en particular a sus sentimientos por la panelista de "Only Fama".

"¿Todavía enamorado de DA [iniciales de Daniela Aránguiz]?", le preguntaron. Lejos de ocultar lo que siente por la exchica "Mekano", el influencer respondió con total sinceridad: "Obvio", acompañado de un emoji con ojos de corazón.

Daniela Aránguiz y Cuco Cerda/Instagram

Al ver la publicación, Daniela la compartió en sus historias y acompañó con un romántico mensaje dedicado a su pareja: "Te amo más, rico, hermoso, mi amor". Horas más tarde, mostró que ambos estaban disfrutando juntos en su casa y reveló el gesto que tendría con él: "Le voy a cocinar pastel de choclo".

Recientemente, la pareja asistió al evento "Cásate con la Causa", donde Daniela desfiló vestida de novia. En ese contexto, le preguntaron si volvería a llegar al altar con José Manuel, algo que ella no descartó: "Yo creo que sí, si me casaría de nuevo".

Historia de Instagram de Daniela Aránguiz

Todo sobre Famosos chilenos