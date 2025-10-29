"Me tocó vivir un doble duelo": Así fue la emotiva despedida de Carolina Arregui a Héctor Noguera

29 oct. 2025 - 00:30 hrs.

La despedida de Héctor Noguera en el Templo del Centro de Extensión de la Pontificia Universidad Católica, donde se lleva adelante su velatorio, ha convocado a múltiples figuras de las artes escénicas. Entre ellas, una de sus compañeras televisivas más queridas, Carolina Arregui.

Los actores compartieron elenco por primera vez en la teleserie "Semidiós", emitida por Canal 13 en 1988. Sin embargo, fue 15 años más tarde con "Machos" que conformaron una de las parejas protagónicas de la exitosa producción.

"Me tocó vivir un doble duelo"

"Tuvimos el tremendo privilegio de trabajar, yo en lo personal en muchas teleseries, y siento que de alguna forma me tocó vivir un doble duelo porque es una persona a la que yo quiero mucho", manifestó Arregui a las afueras del velatorio del querido intérprete nacional.

Cabe recordar que la protagonista de "Aguas de Oro", teleserie que se transmite actualmente por las pantallas de Mega y en las que también compartía escena con "Tito" Noguera, enviudó el pasado 5 de mayo con la muerte de Roy Sothers.

"Lo quiero mucho, porque para mí está vivo dentro de mi corazón, sigue vivo", agregó Arregui frente a las cámaras. Horas más tarde, la actriz acudió a sus redes sociales para dedicar otro emotivo mensaje a su compañero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carolina Arregui (@carito_arregui)

"No importa, cuán lejos se pueda llegar luchar por el bien, sin dudar ni temer... Esa luz de tu mirada, traspasa mi alma. Esa luz destellante, eres tú. Gracias por tanto mi Tito querido", escribió Arregui junto a una escena de la teleserie "Aguas de Oro" interpretada por Noguera.

Todo sobre Famosos chilenos