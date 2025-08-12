"Este amor es para siempre": Carolina Arregui celebró el cumpleaños póstumo de Roy Sothers y vivió especial momento

12 ag. 2025 - 15:44 hrs.

Una emotiva publicación realizó la actriz Carolina Arregui en su cuenta de Instagram: la intérprete compartió un video para celebrar el cumpleaños póstumo de su marido, el cirujano plástico Roy Sothers, quien habría cumplido 66 años.

Recordar que el médico falleció el pasado 5 de mayo, luego de combatir los últimos años de su vida contra un agresivo cáncer de estómago.

La emotiva publicación de Caro Arregui

En el registró audiovisual que compartió la actriz, se puede ver que se reunió junto a su familia para luego cantarle cumpleaños feliz a su marido frente a un altar. Mayte Rodríguez y María Jesús Sothers, hijas de Arregui, estuvieron en el íntimo momento.

Uno de los momentos más especiales fue cuando todos los familiares apagaron las velas de la torta, pero estas volvieron a prenderse solas. "¡Oh, las prendió! Malulo", expresaron los asistentes.

"Mira el gallito, soy travieso, te pasaste. Mira lo que nos hiciste, tú nos obligaste a decir un par de palabras a cada uno de nosotros, que somos la familia que te amamos. Solo decirte que este amor es para siempre", señaló la actriz sobre la "señal" que se vivió en la celebración de su difunto esposo, para luego volver a apagar las velas.

"Qué hermoso es recordarlo desde el amor y por el amor, se siente que sin duda estuvo allí y muy feliz", "qué lindo, en mi familia también le celebramos el cumple a mis papitos. Abrazos al cielo a todos", son algunos de los comentarios que le dejaron los cibernautas a la actriz.

