"Me dieron ganas de llorar a mí también": Carolina Arregui emociona con su actuación en avance de Aguas de Oro

01 ag. 2025 - 15:21 hrs.

Un emotivo avance de escenas de "Aguas de Oro" fue emitido la noche de este jueves 31 de julio por las pantallas de Mega, en la que Carolina Arregui, con su personaje de Karla, logró traspasar el dolor que sentía a los televidentes.

Resulta que Karla recibió en sus manos de vuelta una pulsera que se le había perdido, siendo este el último recuerdo que le había realizado su marido antes de fallecer.

Carolina Arregui emociona con su actuación

Quien le entrega la pulsera es su primo lejano, Carlos (Álvaro Rudolphy), emocionando hasta las lágrimas a Karla, olvidando por unos segundos la rivalidad que se instaló por los terrenos donde está instalado el hotel y las aguas de oro.

"Este fue el último regalo que me hizo mi marido", expresa Karla, rompiendo en llanto luego ante Carlos quien, como instinto natural, la abrazará. Sin embargo, esta emotiva escena terminará de forma abrupta ya que Mariana (Paola Volpato), interrumpe este intercambio.

En redes sociales fue ampliamente comentado este avance, debido a que muchos elogiaron la actuación de Carolina Arregui, quien hace solo algunos meses atravesó la muerte de su marido, el médico Roy Sothers.

"Me dieron ganas de llorar a mí también", "esa parte me dolió más de lo que debería", "siento que fue la Carito y no la Karla", "te quiero mucho, Carolina Arregui", son algunas de las reacciones que se pueden leer en X.

Revisa las reacciones

Porque siento que eso fue la carito y no la karla #AguasDeOro pic.twitter.com/XMkfeVzLwp — Bastibasti (@Bastiba89673154) August 1, 2025

"El último regalo que me dió mi marido" Esa parte dolió más de lo que debería. 😭#AguasDeOro — Mar (Taylor´s Version) (@starleotictac39) August 1, 2025

Creo que no fui la única que sintio esa pena de verdad de la pulsera de karla...si hasta me dio ganas de llorar a mi también 😩😭#AguasDeOro — Jennifer Herrera (@Jennife81945472) August 1, 2025

Hay siento que esa fue la caro y no su personaje 😔 #aguasdeoro — ::'::Aly::':: (@remejis) August 1, 2025

eso no fue solo el personaje 🥲 #AguasDeOro — ! (ONDLL) (@paziiam) August 1, 2025

