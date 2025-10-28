Así fue el último día de Tito Noguera grabando en Mega: Lo despidieron entre aplausos y él respondió con un emotivo discurso

28 oct. 2025 - 16:12 hrs.

Este martes, Mega despidió con profunda tristeza a uno de los actores más emblemáticos de su Área Dramática, Héctor "Tito" Noguera, quien falleció a los 88 años. El destacado intérprete se integró a nuestro canal en 2017 para dar vida a Monseñor Subercaseaux en "Perdona Nuestros Pecados".

Para ese entonces, Noguera ya acumulaba una vasta trayectoria, con más de una veintena de teleseries en su currículo. Su pasión por la actuación se mantuvo intacta con el paso del tiempo, y su último papel fue el de Ernesto Ruiz-Tagle en la producción vespertina "Aguas de Oro".

Tito Noguera en "Aguas de Oro"

Así fue el último día de Tito Noguera grabando en Mega

En las redes sociales de Mega, se compartió un emotivo registro del último día de grabación de Héctor. En el video, se aprecia a Daniela Demicheli, productora ejecutiva del Área Dramática, dedicándole unas sentidas palabras de reconocimiento y cariño.

"Hay que darle un tremendo aplauso a Tito Noguera. El Tito va a seguir con nosotros en la teleserie, pero esta es su última escena, acá en estudio y lo próximo lo vamos a hacer en su casa, así que por eso los quise reunir a todos para que le diéramos este tremendo aplauso a este tremendo actor, maravilloso, tan profesional y tan buena persona", señaló Demicheli.

Sus compañeros de elenco se mostraron visiblemente emocionados y lo despidieron con un prolongado aplauso que reflejó el respeto que despertaba en todos. Algunas actrices, como Carolina Arregui, no pudieron contener las lágrimas ante el conmovedor momento.

Tito Noguera tomó la palabra y en medio de la emoción expresó: "Quiero agradecerles a todos porque ha sido un periodo maravilloso estar con ustedes, me he sentido tremendamente apoyado, tremendamente querido, así que estoy muy feliz. Creo que ha sido una de las mejores, más lindas experiencias que he tenido".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mega (@mega.tv)

Todo sobre Famosos chilenos