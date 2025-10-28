Maly Jorquiera revela el particular favor que le debe a Meli Noto tras su embarazo: "Para que salgan a carretear"

28 oct. 2025 - 14:52 hrs.

Maly Jorquiera entabló una amistad con Melina Noto al coincidir en un programa de TNT Sports. El vínculo se hizo todavía más fuerte durante el embarazo de esta última, etapa en que la comediante le dio consejos a la presentadora de televisión, quien dio a luz a su hija Alanna la semana pasada.

En entrevista con Página 7, Jorquiera señaló que le habló de algunos cambios que ocurren en el embarazo y también posterior al parto: "Yo doy pocos consejos porque me da lata... pero, si te los piden, sí".

"Más que nada, darle amor. Yo la sobre cuidaba igual, porque yo sé lo que es estar embarazada y este es su primer embarazo. Desde el cariño, acompañarla, atenderla, lo que necesitara porque, para mí, las embarazadas son súper sagradas, porque traen vida", manifestó.

El favor que Maly Jorquiera le debe a Meli Noto

La comediante también contó un dato que nadie sabía. Se trata de un favor que le debe tanto a Meli Noto como a Pangal Andrade.

Pangal y Meli Noto en su casa con su hija Alanna / Instagram

"Yo les debo una 'cuidada' para que ellos salgan a carretear. Ella me hizo un regalo y, donde a mí me cuestan recibir los regalos, le dije 'Meli, este regalo me encanta, a cambio de que te cuido la guagua una noche para que salgas con Pangal'", indicó.

Jorquiera agregó que su compañera aceptó la promesa que le hizo, por lo que expresó que "(estaré) volviendo a los años de cambiar pañales, así que acá estoy atenta para responder".

Todo sobre Famosos chilenos