Pastelito confirma que Tachuela Chico se encuentra internado tras sufrir un infarto: "Pedimos que oren por mi papá"

Agustín Maluenda Ríos, más conocido como "Pastelito", confirmó que su padre, Agustín Maluenda Quezada, se encuentra internado en una clínica tras sufrir un infarto mientras participaba en el Festival Internacional de Circo, celebrado en Italia.

El querido payaso chileno se refirió a la compleja situación de salud de su padre durante el programa "Fiebre de Baile". "Quiero tomar un poquito de mi tiempo para saludar a mi papá. Mi papá está en la clínica Alemana ahora. Lo llevamos de urgencia", señaló en el estelar, donde forma parte del grupo de participantes.

Pese al gran susto, manifestó que como familia se sienten agradecidos: "Dios le da una nueva oportunidad para vivir y eso nos tiene muy felices porque mi papá es un hombre fuerte, es un hombre que ha dedicado su vida a hacer reír y creo que va a seguir por muchos años más".

Además, reconoció que al principio pensaron en no dar a conocer lo que estaba sucediendo con el artista circense, conocido como "Tachuela Chico". Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que lo mejor era recibir el apoyo de sus seguidores:

"Mi papá se merece que la gente sepa qué está pasando. Nosotros somos creyentes, pedimos que oren por mi papá porque tiene una operación muy complicadita. Y bueno, te amo papito y este baile y este día te lo dedico a ti", concluyó.

Este martes, en diálogo con Página 7, entregó nuevos detalles sobre la complicación médica que afecta a su padre. Tras sufrir el infarto en Italia y regresar a Chile, Maluenda Quezada "comenzó a sentirse mal, lo llevamos a una clínica donde recibió pésima atención: esperó cuatro horas para que le dieran un omeprazol".

Ante la gravedad, fue trasladado a la Clínica Alemana con riesgo vital, ingresando por ley de urgencia. "En apenas dos horas, le realizaron todos los exámenes y obtuvieron sus diagnósticos", relató "Pastelito".

Por ahora, el artista se encuentra bajo observación médica, a la espera de la intervención programada para este jueves.

