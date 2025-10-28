Sepu recuerda íntima conversación con Héctor Noguera: "Fue muy criticado por la prensa y estaba muy dolido por eso"

28 oct. 2025 - 12:15 hrs.

Rodrigo Sepúlveda fue invitado la mañana de este martes al matinal "Mucho Gusto" para despedir a Héctor Noguera tras conocerse la noticia de su muerte. El periodista recordó una entrevista que le hizo al actor hace unos meses para el programa "Te Invito".

¿Qué dijo Sepu?

El conductor de Alerta destacó: "Hoy hay que hacerle un homenaje real y muy sincero a una persona que nos regaló mucho como Tito Noguera".

Dicho esto, destacó que "yo tuve la oportunidad hace 8 meses de entrevistarlo en 'Te Invito', una entrevista muy profunda y muy risueña con Gloria Münchmeyer. Hablamos de la vida entera".

"Lo descubrí con tantas falencias que tuvo en su vida. Por ejemplo, me comentó que fue muy criticado por la prensa y los periodistas. Estaba muy dolido por eso. Me comentaba que hoy, como abuelo, sentía que le faltaba ser cariñoso con sus nietos", relató Sepu.

La reflexión de Tito Noguera sobre la muerte

El periodista de Mega contó algo que sorprendió al panel del matinal: "Me comentaba que la muerte era algo que le provocaba curiosidad, porque no creía que la vida se terminara en un momento y que no había nada. Tenía ganas de conocer eso. No era católico, pero era creyente. Con los años aprendió a decir que las cosas había que disfrutarlas minuto a minuto".

"Descubrí a una persona que uno lo ve en pantalla, pero que tiene cosas muy profundas. Era amante del deporte y el yoga. Él estudió arquitectura y tuvo que sentar a su familia y a su mamá, que lo apoyó, para decir que iba a ser lo que quería ser. Es un personaje maravilloso, muy sencillo, risueño y puntual", añadió.

