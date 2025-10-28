"Dejó un legado sensible y contundente en la cultura": Gobierno lamenta la muerte de Héctor Noguera

28 oct. 2025 - 10:12 hrs.

A través del Ministerio de las Culturas, este martes el Gobierno lamentó el fallecimiento a los 88 años del destacado actor nacional Héctor "Tito" Noguera.

"Despedimos con mucha tristeza a Héctor Noguera, actor, director y maestro del teatro chileno", señaló el ministerio en un breve comunicado en su cuenta de X (Twitter).

La cartera destacó que con su "talento, compromiso y sensibilidad", quien fuera Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2015, "dejó un legado sensible y contundente en la cultura de nuestro país".

Tras conocerse la muerte de Héctor Noguera, el Presidente Gabriel Boric (FA) también tuvo emotivas palabras para despedir a "un gigante de Chile" y decretó duelo oficial este martes 28 de octubre para honrar al actor.

La destacada trayectoria de Héctor Noguera

Noguera, patriarca de una familia ligada al teatro, destacó desde 1958 con su carrera en las tablas, el cine y la televisión, siendo precisamente recordado por sus innumerables y destacados papeles en las teleseries.

Durante décadas el intérprete participó en producciones de Televisión Nacional (TVN), Canal 13 y Chilevisión, con papales como Federico Valdivieso en "Sucupira" (1996) o Ángel Mercader en "Machos" (2003).

En 2017 llegó a Mega personificando al Monseñor Remigio Subercaseux en "Perdona Nuestros Pecados". En Megamedia se mantuvo hasta este año 2025 dando vida a Ernesto Ruiz-Tagle en la actual teleserie de la señal "Aguas de Oro".

En el cine Noguera participó en la icónica "El Chacal de Nahueltoro" de Miguel Littín en 1969. También tuvo una destacada carrera como académico en diferentes universidades y participó durante 30 años en el Teatro de la Universidad Católica.

Todo sobre Famosos chilenos