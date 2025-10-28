El tierno registro de Pangal Andrade y su hija Alanna en su casa: "Esta es nuestra vida hoy en día"

28 oct. 2025 - 09:15 hrs.

La madrugada del 22 de octubre, Pangal Andrade y Melina Noto vivieron uno de los momentos más felices de sus vidas con la llegada de su primera hija, Alanna, a quien esperaban con enorme ilusión. Con su nacimiento, la pareja da inicio a una nueva y emocionante etapa como familia.

Con el paso de los días, el exchico reality y la comunicadora han ido compartiendo con sus seguidores nuevos registros junto a su hija en la casa que comparten en el Cajón del Maipo, la cual remodelaron recientemente para recibirla.

Pangal Andrade y su hija, Alanna/Instagram

El tierno registro de Pangal Andrade y su hija Alanna en su casa

Este lunes, Melina publicó un tierno video en el que se ve a Pangal cargando a la pequeña Alanna en sus brazos mientras está sentado sobre una pelota saltarina, un elemento ideal para calmar y ayudar a dormir a la bebé.

Posteriormente, la influencer subió una postal que muestra al deportista extremo junto a su hija descansando sobre la cama. Curiosamente, ambos estaban en la misma posición, un detalle que no pasó desapercibido para Melina. "Decíme que es tu hija, sin decirme que es tu hija", escribió.

Pangal, por su parte, también publicó un clip en sus historias en el que aparece Melina junto a Alanna en un sofá. En el post, destacó el gran cambio de realidad que están experimentando. "Esta es nuestra vida hoy en día", afirmó.

Finalmente, aprovecho de agradecer los gestos de cariño en este momento tan feliz. "Agradecer a todo el mundo por los mensajes, por los saludos, por todo, ha estado bonito. Y la vida cambió, literalmente", manifestó.

