"Yo no soy alguien tan de piel": Pangal Andrade explica por qué toma sin polera a su hija recién nacida

24 oct. 2025 - 20:37 hrs.

Pangal Andrade y Melina Noto cumplieron un sueño esta semana: se convirtieron en padres de una niña a quien llamaron Alanna. Esto ocurrió luego de varios días de suspenso en los que la comunicadora se preparó como nunca para dar a luz.

Tras dar la noticia del nacimiento de la bebé, el deportista posó con ella en varios registros, pero lo que llamó la atención fue que en gran parte de ellos aparecía tomándola en brazos sin polera.

La técnica de apego de Pangal Andrade

Andrade explicó que tomar a su hija en brazos sin polera responde a una técnica de apego que comenzó a poner en marcha debido a una recomendación.

En entrevista con Canal 13, Pangal señaló: "Nos dijeron que había que hacer apego. Te sacas la polera y tienes que poner (a la bebé) harto rato pegada a ti para que sienta al papá. Es bonito".

Pangal Andrade y su hija Alanna / Instagram

"Yo no soy alguien tan de piel, tan romántico o cariñoso, pero algo va a cambiar", detalló Andrade, que vive una experiencia única en su vida.

La técnica de apego busca fortalecer el vínculo entre la guagua y su padre gracias al contacto piel con piel.

