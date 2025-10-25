Pangal Andrade explicó por qué Melina Noto tuvo que someterse a una cesárea en el nacimiento de Alanna

25 oct. 2025 - 13:30 hrs.

A las tres de la madrugada del miércoles 22 de octubre nació Alanna, la primera hija de Pangal Andrade y Melina Noto. Aunque la pareja tenía planificado un parto natural, finalmente la comunicadora debió someterse a una cesárea.

En conversación con Página 7, el exchico reality expresó su felicidad por la llegada de la pequeña, a quien esperaban con muchas ansias. "Estamos felices, una nueva etapa para todos, cuática. Un desafío totalmente y un nuevo amor en nuestras vidas, así que se viene con todo", manifestó.

Pangal Andrade contó la razón por la que Melina Noto debió someterse a una cesaría

Además, el deportista extremo conversó con el programa "Hay que decirlo", donde entregó detalles de las horas previas al nacimiento de su hija, las cuales fueron especialmente complejas para Melina. "Empezó con trabajo de parto todo el día. Siguió con contracciones cada cinco minutos y nos fuimos a la clínica", comentó.

Pangal señaló que, ya en el recinto médico, "en total fueron como ocho horas de trabajo de parto", hasta que llegó un momento crítico en el que se vio comprometida la salud de la bebé. "Cuando le bajaron los latidos, los doctores decidieron hacerle cesárea a la Meli", aseveró.

Alanna Andrade Noto/Instagram

En este sentido, reflexionó sobre la fortaleza de Melina y de todas las mujeres que se convierten en madres. "Te juro que agradezco al cielo por ser hombre, porque las mujeres la cagaron. Qué locura… y uno se cree valiente (…) Yo la veía, imagínate, nueve meses cargando el peso de la guagüita, entrenando para no hacer cesárea, la pobre, con dolor", afirmó.

Respecto a la experiencia de convertirse en padre, el kayakista confesó que ahora ve la vida de otra manera. "Mi primera imagen fue pensar: mi vida, como era antes, cagó, poh. Estar haciendo cosas entretenidas… ahora la voy a pensar dos veces, porque va a estar esta guagüita esperándote, loco".

Con este cambio, adelantó que pondrá una pausa a su faceta aventurera para priorizar la vida en familia. "Yo antes era alguien libre, ahora a preocuparse por una guagüita (…) estoy más gallina y la voy a pensar tres veces", reconoció.

