"Un gigante de Chile": Presidente Boric decreta duelo oficial por muerte de Héctor "Tito" Noguera

28 oct. 2025 - 09:47 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Gabriel Boric decretó duelo oficial durante la mañana de este martes por la muerte del destacado actor chileno Héctor "Tito" Noguera a los 88 años.

A través de sus redes sociales, señaló que "ha partido Héctor Tito Noguera, un gigante del teatro, un gigante de Chile. Se va físicamente, pero su legado queda indeleble en las generaciones que formó, en las audiencias que conmovió, en las tablas que pisó, en los chilenos y chilenas que durante tantos años lo dejaron entrar a su casa a través de la televisión".

"En honor a su vida he decidido decretar Duelo Oficial"

"Gracias Tito por tu compromiso con la cultura y con la construcción de un país más justo. Un abrazo gigante a su familia, a Claudia, Piedad, Amparo, Emilia, Diego y Damián", agregó el Jefe de Estado.

En ese contexto, dio a conocer que "en honor a su vida he decidido decretar Duelo Oficial, hoy martes 28 de octubre, en todo el territorio nacional".

El enorme legado de "Tito" Noguera

La partida de Noguera, destacado actor, académico, director de teatro y Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2015, fue confirmada durante la mañana de este martes a Meganoticias.

El artista es considerado una de las figuras más emblemáticas del teatro y la televisión nacional, desarrollando una carrera de más de 40 años en diferentes producciones. También cumplió un rol fundamental en la formación de nuevos profesionales de la actuación, dando clases en diferentes universidades.