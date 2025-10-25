"El Presidente entra en el debate de las ideas": Vallejo defiende intervenciones de Boric en contexto electoral

25 oct. 2025 - 19:49 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de las tensiones generadas por las recientes declaraciones del Presidente Gabriel Boric sobre propuestas del candidato José Antonio Kast, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, defendió la participación del Mandatario en el debate público, calificándola como parte del ejercicio democrático.

En las últimas semanas, Boric ha aludido —sin mencionar directamente a Kast— a su propuesta de recortar US$6 mil millones del gasto fiscal, idea que cuestionó primero en la cadena nacional del 30 de septiembre sobre la Ley de Presupuestos, y que luego reiteró durante la promulgación de la ley que reconoce a los recolectores de basura domiciliaria. El Presidente también reaccionó el jueves a una columna del asesor de Kast, Cristián Valenzuela, titulada “Parásitos”, manifestando su desacuerdo con su contenido.

Desde el comando del candidato del Partido Republicano, Kast respondió calificando las declaraciones del Jefe de Estado como “un acto de cobardía y de corrupción”, y en un acto de campaña en Chillán acusó a Boric de haberse “confabulado” junto a personas de su entorno con las fundaciones vinculadas al caso Convenios “para promocionar su franja electoral” en 2021.

¿Qué dijo la Vocera de Gobierno?

Consultada por el rol que el Presidente ha tenido en el contexto electoral, Camila Vallejo afirmó en entrevista con Chilevisión Noticias que “el Presidente entra en el debate de las ideas, no de los ataques personales. Y ustedes podrán dar fe de eso en cada alocución que hace, problematiza sobre los efectos que pueda tener anunciar grandes recortes fiscales para lo que es la ley de presupuestos, el gasto social o el cumplimiento de las funciones públicas para nuestros compatriotas”.

La portavoz añadió que “los presidentes o presidentas no solamente lideran la gestión de un gobierno, sino que hacen conducción política y dan una opinión política para contribuir al debate democrático también de un país. Por cierto que cuando estamos en contextos electorales es correcto decir que no da lo mismo quien gobierna un país, por eso es importante que la gente vote, porque si diera lo mismo sería como decirle no vaya a votar”.

Vallejo también destacó que las declaraciones del Mandatario han ocurrido en el marco de sus actividades oficiales, como inauguraciones de centros de salud, establecimientos educacionales y comisarías, así como en promulgaciones de leyes. “O sea, el Presidente sigue trabajando todos los días por hacer de nuestro país un país más justo, llegando con infraestructura en lugares donde no ha llegado, reparando deuda histórica (de los profesores) y de vez en cuando también hace opinión política”, señaló.

La ministra cerró su defensa enfatizando el liderazgo político de Boric. “Que algunos se queden solo con eso, quieran polemizar con eso, bueno, es un problema de ellos, pero el Presidente, insisto, no solamente es un gestor, sino que también es un líder político como lo es cualquier Presidente o expresidente de nuestro país”, concluyó.

