"Trabaje como cualquier chileno": José Antonio Kast emplaza a Boric a renunciar a futuras asignaciones como exPresidente

23 oct. 2025 - 22:51 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de un acto de campaña en Chillán, en la región de Ñuble, el candidato presidencial José Antonio Kast (REP) tuvo duras palabras para el Presidente Gabriel Boric (FA) y las asignaciones que comenzará a recibir tras dejar el cargo como primer mandatario de Chile con tan solo 40 años.

"Trabaje como cualquier chileno"

"Trabaje como cualquier chileno y quédese con la dieta, pero renuncie a las asignaciones", fue el recado que mandó Kast a Boric en medio de los vítores de sus simpatizantes.

"No junte plata para la campaña, porque no hay plata que le sirva para volver a ser presidente de Chile, porque nunca más, jamás los chilenos lo van a volver a reelegir", agregó el postulante a La Moneda.

Tras esto, el exdiputado le pidió al Presidente que "tenga un acto de generosidad" con el país: "Sea digno. Renuncie a los 10 millones de asignaciones que en un año son 120 millones. Y si Dios le da larga vida en 40 años, serían 5000 millones de pesos", sostuvo.

"Sea digno presidente, no cargue a Chile con su fracaso, no cargue a Chile con su Gobierno fracasado, deje ahí las asignaciones para que podamos avanzar en temas de salud, en temas de educación", finalizó.

La Ley de Presupuesto 2026 considera un monto de $151 millones que Gabriel Boric recibirá entre el 11 de marzo y el 31 de diciembre del próximo año por conceptos de dieta y asignaciones como exPresidente de la República.

