"Estoy orgullosa y agradecida de ser su hija": Amparo Noguera tras el fallecimiento de su padre, el actor Héctor Noguera

Tras el fallecimiento del destacado actor chileno Héctor "Tito" Noguera, su hija, la también Amparo Noguera se refirió públicamente al legado que dejó su padre, considerado una de las figuras más emblemáticas del teatro y la televisión chilena.

La intérprete conversó con el matinal "Mucho Gusto", donde partió agradeciendo "el enorme cariño que la gente en este país le ha dado a mi padre". Visiblemente afectada, le dedicó unas emotivas palabras de despedida a su progenitor.

"Estoy orgullosa y agradecida de ser su hija, de ser una actriz, de ser discípula de él, ideológica y artísticamente, lo voy a echar mucho de menos como papá, como director, como compañero de teatro y compañero de vida", manifestó.

Posteriormente, aprovechó el espacio para hacer un llamado a todas aquellas personas que deseen darle un último adiós al actor en su ceremonia fúnebre. "Si quieren ir a visitar a mi padre, que lo hagamos en calma, en orden, para que todos tengamos la oportunidad de despedirnos", solicitó.

En ese momento, José Antonio aprovechó de enviarle un saludo a Claudia Berger, la viuda de Héctor: "Desde lo personal mándale un gran abrazo a la Claudia, ella y yo tenemos un recuerdo desde hace muchos años. Mándale un abrazo, yo sé que debe estar agobiada, pero por favor que tenga ese espacio".

Amparo también agradeció al equipo "por el cariño, la atención, la delicadeza" con que se informó la muerte del destacado ganador del Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales. Cabe destacar que el Presidente Gabriel Boric decretó duelo nacional en todo el territorio por el fallecimiento del actor.

