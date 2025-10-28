Jaime Vadell expresó su pesar por la muerte de Héctor Noguera, su gran amigo: "Se va yendo todo el mundo"

28 oct. 2025 - 12:43 hrs.

El destacado actor y director de teatro chileno, Héctor "Tito" Noguera, falleció el martes 28 de octubre a los 88 años. Su partida marca el cierre de una trayectoria artística de más de seis décadas, durante las cuales se consolidó como una figura esencial del teatro, la televisión y el cine nacional.

Su colega en las tablas, el actor Jaime Vadell, expresó su profundo pesar por la pérdida del intérprete. En diálogo con "Buenos Días A todos", manifestó que su muerte representaba "una pérdida enorme para el teatro, porque Héctor era un tipo único, incluso físicamente", y que era dueño de una "personalidad curiosa, original".

Jaime Vadell expresó su pesar por la muerte del actor Héctor Noguera

Conmovido por la noticia, Vadell recordó que conocía a Noguera "de hace mil años… se va yendo todo el mundo. Esto me cayó como un baldazo de agua fría. Dolorosísimo". Además, subrayó el actor, "era un referente y un amigo. Trabajamos tantos años juntos, hicimos tanta tontera también".

Más allá de su trabajo en la pantalla chica, Noguera mantenía un firme compromiso con la formación artística. Fundó la compañía teatral Teatro Camino y se desempeñó como docente y director en instituciones como la Universidad Mayor.

Héctor Noguera y Jaime Vadell/Instagram

Pese a su edad, se mantuvo activo en diversas actividades que aportaban a las artes escénicas. "Hacía dieciocho cosas a la vez. Tenía la escuela, estaba en televisión, en teatro, haciendo clases… un artista total. Un tipo excepcional", comentó Vadell.

"Fue un hombre que se dedicó a dar. No le importó lo que le pasara en lo económico, en lo personal, en los dolores. Se dedicó al arte sin alardes, con una discreción, una medida, una elegancia… valores que se están perdiendo en un país que se pone cada vez más chabacano. Ese es su legado. Ojalá lo recojan", aseveró.

Finalmente, remarcó que "era un artista escrito, sin duda. Hizo películas, produjo… hizo de todo. Porque en este país, si uno no lo hace, nadie lo hace".

Todo sobre Famosos chilenos