"No podemos más de la emoción": Así fue la espectacular revelación de sexo del bebé que esperan Gabriel Peralta y su esposa

A través de un video publicado en sus redes sociales, Gabriel Peralta y Michele Jankelevich compartieron con sus seguidores cómo fue la revelación del sexo del bebé que viene en camino.

El bailarín y la ingeniera ya habían dado un adelanto el fin de semana, cuando publicaron un video que se iba a blanco y negro justo cuando se anunciaba el sexo de la guagua, dando paso así a las primeras especulaciones.

¿Niña o niño?

En nuevas imágenes, la pareja confirmó que su bebé será un niñito, lo que quedó demostrado una vez que salió humo de color celeste a sus espaldas (si salía humo rosa era mujer, indica la tradición).

Con ello, Gabo y Michu tendrán a la parejita, considerando que ya tienen una hija de 4 años. "No podemos más de la emoción", expresaron en el registro.

La situación generó reacciones en la red social, por ejemplo de Camila Andrade, quien comentó: "Qué emoción. Felicidades". A estas palabras se sumó Karen Bejarano, quien ecribió: "Ahora tendrán la parejita. Qué hermoso. Los quiero mucho".

¿Qué es una revelación de género?

El "gender reveal", conocido en Chile como la "revelación de género" es una tradición estadounidense que se hizo famosa también en otras latitudes. Consiste en anunciar públicamente el género del bebé mediante un pastel, globos o humo de color celeste o rosa, dependiendo del sexo.

La información sobre el sexo del bebé solo la maneja el organizador o también puede ser un familiar, por lo que se transforma en una sorpresa para los padres, quienes se enteran en ese mismo momento.

