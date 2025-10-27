Lo denominan el "Chernóbil chileno": El deterioro del Puente de Cal y Canto por el comercio informal y la delincuencia

27 oct. 2025 - 22:52 hrs.

¿Qué pasó?

El Puente de Cal y Canto ha sido denominado en redes sociales como el "Chernóbil chileno", debido a que la actividad del comercio ambulante y otros hechos lo han convertido, según algunos ciudadanos, en una zona de sacrificio.

El lugar, que es el límite entre las comunas de Santiago, Independencia y Recoleta, también ha concentrado varios hechos delictuales, causando inseguridad en los transeúntes.

¿Por qué se está denominando el Puente de Cal y Canto como el "Chernóbil chileno"?

La masiva presencia del comercio ambulante ha generado que las veredas se vuelvan angostas, dificultando el paso de los transeúntes, quienes deben lidiar con los olores de los carros de comida, los que muchas veces dejan las veredas engrasadas.

Además de la actividad ambulante y delictual, también se ha reportado que algunas personas orinan en plena vía pública.

Si bien se han realizado operativos de fiscalización en el sector, los vendedores vuelven una vez que los inspectores municipales se retiran. "Tenemos la perfecta conciencia de que es un sector muy complejo, que ha tenido un deterioro físico", explicó el delegado presidencial de la Región Metropolitana (RM), Gonzalo Durán.

Esperar recuperar el Puente de Cal y Canto

El gobernador de la RM, Claudio Orrego, indicó que esperan recuperar el sector afectado por el comercio ambulante y la delincuencia en un plazo cercano.

"Vamos a recuperar el puente de los carros, que une la chimba con el resto del parque forestal y también del sector de Mapocho. Las obras ya están ocurriendo y esperamos que de aquí a un año se pueda notar la diferencia", concluyó Orrego.

Todo sobre Región Metropolitana