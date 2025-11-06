"Uno tiene deberes": Jean-Philippe Cretton revela importante rol para el que fue designado en noviembre

06 nov. 2025 - 11:22 hrs.

Jean-Philippe Cretton utilizó sus redes sociales esta semana para revelar un importante rol para el que fue designado. El periodista no manifestó su descontento con la medida, sino que más bien señaló lo importante que es cumplir con el deber que le encomendaron.

El comunicador contó que revisó en la página del Servel si había sido elegido como vocal de mesa para las elecciones presidenciales y parlamentarias, y para sorpresa suya, sí deberá cumplir con dicho deber, lo que quiere decir que tendrá que acudir a su local de votación desde temprano el próximo 16 de noviembre.

La reacción de Jean-Philippe Cretton

En la publicación de Instagram, el animador escribió: "Hasta que me tocó. ¿Te ha tocado?", para luego indicar que "salí vocal de mesa. Yo ayer hablando de que me gusta mucho la democracia".

"Me tocó vocal de mesa, pero está lindo igual porque en la democracia, que es un hermoso derecho, uno tiene deberes", destacó.

De esta forma, Cretton hará su trabajo durante ese día en un establecimiento de la comuna de Ñuñoa, donde deberá cumplir roles como entregar los votos a los votantes, resolver sus consultas y estar en el conteo de votos que comienza a las 18:00 horas.

Según el relato del periodista, esta es la primera vez que es elegido para este trabajo, por lo que es probable que deba repetir esta función para un nuevo proceso electoral.

