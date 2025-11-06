Retirado de la televisión: Así luce hoy Diego Navarrete, el actor que interpretó a Petita en "Los 80"

06 nov. 2025 - 08:10 hrs.

"Los 80" es una de las series más recordadas de la televisión chilena, en parte gracias a sus grandes personajes, tanto protagónicos como secundarios. En este último grupo se encuentra el papel del actor Diego Navarrete, quien encarnó a "Petita".

"Petita" era el trabajador del negocio de barrio que aparece en la serie, cuyo dueño es Don Genaro (Fernando Farías), un ferviente defensor del régimen militar chileno. Más entrada la serie, ya hacia el final, se conoce que a ambos no los une solo un vínculo laboral, sino que uno de padre e hijo.

Petita de "Los 80"

A lo largo de la ficción, se muestra a Petita como un eterno enamorado de Claudia (Loreto Aravena), quien no lo ve más que como el ayudante del negocio del barrio donde toda su familia compra víveres.

La vida de Diego Navarrete tras "Los 80"

Si bien participó en las siete temporadas de "Los 80", una vez terminada esta experiencia, Navarrete no reapareció en televisión, optando por profesionalizarse en su trabajo en las artes escénicas y como gestor cultural, labores que ejercía antes de entrar a la serie.

En 2023, Navarrete reapareció en televisión producto de un homenaje a Roberto Farías en un programa de Canal 13, en el cual expresó que "ha sido un gran placer trabajar juntos durante la serie Los 80, guardo los mejores recuerdos. Mi mayor recuerdo de trabajar contigo es que eres un gran improvisador con sentido del humor".

Un año después, en mayo de 2024, el actor vivió un delicado momento de salud debido a un accidente doméstico, que provocó su hospitalización y que sus cercanos pidieran donadores de sangre. Afortunadamente, salió airoso semanas después.

Pese a que actualmente se encuentra alejado de la televisión, ejerciendo sus otras profesiones, en 2023 dijo a Página 7 que "me encantaría volver a actuar en el amplio sentido de la palabra, una serie o una película o en algún otro formato audiovisual".

Así luce hoy "Petita"

Diego Navarrete

Petita de "Los 80" hoy

