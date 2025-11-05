"Pensaban que andaba llorando": Steffi Méndez sube video mostrando su presente desafiando a quienes creen que está triste

05 nov. 2025 - 14:36 hrs.

Un comentado video de TikTok fue el que publicó la influencer y también actriz Steffi Méndez, en el cual deja en claro que por estas fechas está lejos de encontrarse triste, sino que se encuentra de lo más feliz, disfrutando de fiestas y celebraciones.

Recordemos que Steffi se encuentra viviendo un complejo proceso legal en estos momentos, marcado por el juicio que mantiene en Suecia con su expareja, Dante Lindhe, con quien mantiene un litigio por la custodia del bebé que ambos tienen en común, llamado Gio.

Si bien la justicia sueca ha determinado que el niño esté en custodia compartida con ambos progenitores, pasando cierta cantidad de días con Steffi y el resto con Dante, la influencer ha dejado en claro que la situación con Lindhe no está en el mejor pie.

"Pensaban que andaba llorando"

Pero más allá de estos dramas personales, en el más reciente video que publicó en TikTok, dejó en claro que no se encuentra para nada triste ni sufriendo.

Lo anterior porque en el video aparece junto a un grupo de mujeres disfrutando de una copa de algún aperitivo, bailando frente a la cámara, simulando estar en una discoteca o recinto nocturno.

"Cuando pensaban que andaba llorando para estas fechas", escribió en la descripción del video, adjuntando una serie de caritas llorando de risa.

Todo sobre Famosos chilenos