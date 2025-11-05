"Chileee": Inna Moll debuta en el Miss Universo 2025 representando a nuestro país y así suena su grito

05 nov. 2025 - 16:28 hrs.

La chilena Inna Moll ya se encuentra realizando las primeras actividades correspondientes al Miss Universo 2025, certamen que coronará a una nueva reina de belleza el próximo 21 de noviembre en la ciudad de Pak Kret en Tailandia.

Recordemos que Inna fue escogida por el jurado del Miss Universo Chile como la representante de nuestro país a mediados de este 2025, heredando la corona que portó durante todo un año la cantante Emilia Dides, quien en 2024 quedó entre las 12 finalistas.

El primer grito de Inna Moll

Durante la jornada de este miércoles 5 de noviembre se realizó una de las primeras presentaciones de todas las misses, quienes tuvieron que decir su nombre y luego, gritar el nombre del país que representan.

En el video, se aprecia que Inna optó para su primera presentación un vestido con un corset celeste lleno de brillantes en dicho tono, sumado a una falda del mismo color, con un tajo en la parte delantera, que permitía que ella jugara con el movimiento de la prenda.

"Inna Moll, Chile", se le oye decir a la joven, cuyo grito ya conquistó a los seguidores de estos concursos, quienes solo tuvieron elogios para ella.

"Qué linda nuestra Miss", "la perfección se materializa", "un espectáculo de mujer", "es hermosa", "parecía un ángel, que bella con ese color celeste pastel", "parece una muñeca con lo bella que es", son algunos de los comentarios del posteo.

