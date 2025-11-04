Inna Moll figura como favorita entre los analistas expertos del Miss Universo 2025: "Su presencia es innegable"

04 nov. 2025 - 13:14 hrs.

La Miss Universo Chile, Inna Moll, está bien aspectada en algunos rankings del Miss Universo 2025, de parte de los expertos en los concursos de belleza, quienes, a medida que se acerca la elección, realizan sus pronósticos sobre las posibles ganadoras.

En 2024, el nombre de Emilia Dides comenzó a circular varios meses antes entre los "missólogos", quienes postularon que la chilena era fijo una de las finalistas del certamen. Y tan lejos no estuvieron, puesto que la connacional logró estar entre las 12 más bellas del concurso.

Las proyecciones para Inna Moll

La cuenta "Pageantempress" publicó en horas de la madrugada de este martes 4 de noviembre un video en el que aparece un comunicador valorando a Inna como una de las competidoras fuertes de esta edición del Miss Universo.

"La Miss Universo Chile, Inna Moll, creo que es deslumbrante. Amo el atuendo que ella usó el sábado. Creo que ella tiene una gran presencia, es muy impresionante y confiada y su presencia es innegable. Una de las mejores en esta competición", expresó.

Look de arribo de Inna Moll a Tailandia

Asimismo, en la descripción escribió en inglés que Inna "tiene una sobresaliente belleza universal, que ha capturado los corazones de muchas personas luego de su arribo a Tailandia. Su aplomo e innegable presencia la han convertido en una favorita en la 74a competición de Miss Universo".

Inna Moll, quien está realizando las actividades previas del Miss Universo en Tailandia, agradeció las palabras del comunicador en los comentarios de la publicación. "Muchas gracias, eres muy dulce", le escribió.

