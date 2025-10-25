Vestida de blanco y con un tradicional "Sachei": Así fue el embarque de Inna Moll para representar a Chile en el Miss Universo

25 oct. 2025 - 19:17 hrs.

La candidata de Chile para el Miss Universo, la modelo e influencer Inna Moll, se dirigió al Aeropuerto de Santiago para realizar su embarque y viajar a Tailandia, país asiático en el que se realizará la edición 74° del concurso de belleza más importante del mundo y donde se buscará a la sucesora de la danesa Victoria Kjaer Theilvig.

Si bien Cecilia Bolocco se ha convertido en la única chilena que ha ganado este certamen, en el año 1987, en los últimos años Chile ha dado de qué hablar en el concurso. Primero, porque Emilia Dides en 2024 logró instalarse en el prestigioso Top 5, convirtiéndose en la chilena mejor posicionada desde el 2000 en adelante.

Otras participaciones destacadas fueron las de Celeste Viel (2023) y Gabriela Barros (2004), quienes fueron Top 15 y Top 20 respectivamente, siendo también parte de los mejores posicionamientos de Chile en Miss Universo.

Inna Moll deslumbró en su embarque con elegante "outfit" de color blanco

La actual Miss Chile llegó al Aeropuerto de Santiago luciendo un espectacular y elegante traje de color blanco, donde uno de los elementos más llamativos fue una capa con la bandera de Chile, la que tenía la pintura de un cóndor en lugar de la estrella y montañas dibujadas.

Al lugar, llegaron algunos fanáticos y cercanos a la modelo, quienes la despidieron y le desearon éxitos en el desafío que deberá sortear en Tailandia.

Antes de embarcarse, Inna Moll realizó un eufórico "Sachei", el que fue coreado por todos los asistentes que estaban presentes.

El Miss Universo 2025 se realizará el próximo 21 de noviembre, donde las participantes deberán deslumbrar a los jueces en sus pasarelas de vestido de gala y traje de baño. Además, tendrán que desfilar un vestuario que represente al país y las costumbres de donde son originarias.

Si bien se trata de un concurso de belleza, también importa la oratoria y el desplante que tengan las concursantes. Habrá que esperar si Chile puede conseguir este año su segunda corona.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miss Universo Chile® (@misschileuniverso)

Todo sobre Miss Universo