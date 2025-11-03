El traje de Inna Moll en su llegada a Tailandia para el Miss Universo 2025: Rindió homenaje a especial flor

03 nov. 2025 - 12:22 hrs.

La travesía de Inna Moll rumbo al Miss Universo 2025 ya comenzó. Este fin de semana, la modelo y creadora de contenido arribó a Tailandia, sede del certamen, donde deslumbró con su ingreso triunfal al Chatrium Hotel Riverside, el lugar que acoge a todas las participantes del concurso.

Como es tradición, las candidatas llegan luciendo sus mejores looks, buscando destacar con atuendos que incluyan detalles simbólicos, como estampados o accesorios representativos. En esa línea, la participante chilena optó por un elegante conjunto negro de dos piezas diseñado por Eduardo Cerda.

Inna Moll rindió homenaje a especial flor en su llegada al hotel

El traje consistía en un pantalón de tiro alto y un top de un solo hombro, que complementó con brazaletes plateados y llamativos pendientes. Para completar su presentación, Inna llevó en sus manos una pequeña bandera de Chile, gesto con el que expresó su orgullo por representar al país en la competencia internacional.

Lo más llamativo del vestuario fue su diseño floreado, que le aportó un toque único y distintivo. A través de Instagram, el diseñador reveló que pintó a mano la tela de seda utilizando pinturas de la marca Angelus, creando una composición diagonal que abarcó el pantalón, el peto y la manga globo.

La elección de la flor no fue al azar: se trató de la "Orquídea Fucsia de Tailandia", una de las especies más representativas del país. El color de fondo también posee un significado especial, ya que el negro fue elegido como una muestra de respeto hacia el pueblo tailandés, que se encuentra en luto nacional tras el fallecimiento de la reina.

En un video publicado en sus historias, Inna compartió su emoción tras su llegada a la concentración, manifestando su alegría por cómo resultó su primera jornada en Tailandia: "Logrado, chicos Miren el outfit de Eduardo Cerda, qué precioso está, con la flor de Tailandia, la orquídea, qué lindo".

