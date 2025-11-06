"Mi mom car": Ignacia Antonia adquirió lujoso auto para su nueva etapa de madre

06 nov. 2025 - 09:14 hrs.

"Se me atravesó un gasto hormiga", escribió arriba de una imagen la influencer Ignacia Antonia, en la que luce nada más ni nada menos que su nuevo vehículo de la marca de lujo BMW, cuyo precio asciende a casi 65 millones de pesos.

La joven, quien se encuentra embarazada, esperando su primera hija junto a su pareja, Bastián Demonte, decidió comprarse un vehículo, enfocada en lo que será su nueva etapa de vida, la que comenzará dentro de las próximas semanas tras el nacimiento de la niña.

El nuevo auto de Ignacia Antonia

A su Instagram, Ignacia subió un video en el que luce su lujoso vehículo, color beige, desde el concesionario en el cual adquirió el auto. "Mi mom car", escribió en la descripción, que traducido en español quiere decir "mi auto de mamá".

La joven se llenó de felicitaciones de parte de sus seguidores, quienes elogiaron que la veinteañera haya adquirido aquel auto de lujo para movilizarse junto a su hija.

Historia de Ignacia Antonia

"Qué espectacular", "felicidades, es hermoso", "me encanta, felicitaciones reina", "qué hermoso regalito para disfrutarlo con tus amores", "la mami más top, felicidades amiga", "me la imaginé con la sillita de bebé y ella hermosa como siempre", se puede leer en los comentarios.

Detalles del vehículo de Ignacia Antonia

El BMW X3 sDrive Heritage, comprado por Ignacia Antonia, destaca por su comodidad y sensación de seguridad, cualidades ideales para una futura mamá, reseña el sitio web oficial de la marca.

Su interior está pensado para ofrecer una experiencia de manejo suave, con asientos amplios y ajustables, e insonorización que reduce el ruido exterior. Además, su altura y diseño SUV permiten entrar y salir con facilidad.

Auto comprado por Ignacia Antonia

En cuanto a tecnología, este modelo cuenta con sistemas que facilitan la conducción y cuidan a los pasajeros: desde asistentes de estacionamiento y sensores de proximidad, hasta un sistema multimedia intuitivo con control por voz y conexión completa con el teléfono. Su climatizador mantiene la temperatura justa y sus múltiples compartimentos hacen que todo quede a mano.

Todo sobre Famosos chilenos