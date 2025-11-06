El lamento de Inna Moll tras protagonizar polémico video: "Me debí haber negado rotundamente"

06 nov. 2025 - 17:42 hrs.

Inna Moll se prepara con todo para la edición 2025 de Miss Universo que se realiza en Tailandia. La modelo se ha lucido con sus tenidas y también en las distintas actividades, pero ahora le tocó protagonizar una polémica.

Todo comenzó cuando la representante chilena apareció en un video (no publicado por ella) haciendo un gesto alusivo al consumo de drogas. El registro la muestra "aspirando" polvo de maquillaje de su brazo, para dar paso a una transición que mostraba el resultado de su apariencia.

Las imágenes se viralizaron rápido en las redes sociales, en las que hubo críticas de los usuarios por la acción que realizó. Si bien algunos pensaron que podía ser inteligencia artificial, ella misma se encargó de señalar que el video es real.

La explicación de Inna Moll

En su cuenta de Instagram, la modelo publicó una historia en la que dijo: "Primero, quiero pedirles perdón a todas las personas que se sintieron pasadas a llevar, pero también les quiero explicar la situación. La persona que subió el video fue un maquillador. Me dijo 'graba esto' y no sé si no nos entendimos bien, pero él me decía 'sigue, sigue'".

En esta línea, tuvo una autocrítica y mencionó que "con todo lo que está pasando, no me negué. Me debí haber negado rotundamente".

"Así fue y el video está arriba y lamento mucho si una persona se sintió pasada a llevar... no se preocupen, que a mí nadie me va a quitar las ganas de hacer las cosas bien. Los amo muchísimo", añadió.

El polémico video de Inna Moll

La influencer y Miss Chile: Inna Moll haciendo el polémico trend de “Addicted to you” 😅🎶 pic.twitter.com/2IS4fobYt7 — Miss Coronas (@miss_coronas) November 6, 2025

Todo sobre Famosos chilenos