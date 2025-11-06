Ubican a Inna Moll como la mejor de la ceremonia de bienvenida del Miss Universo: Deslumbró con look al estilo princesa

06 nov. 2025 - 10:37 hrs.

La carrera rumbo al Miss Universo ya está en marcha y las miradas del mundo comienzan a posarse sobre Tailandia, sede del certamen. En plena concentración, las candidatas participan en distintas actividades oficiales, buscando captar la atención de la organización y del público internacional.

Este miércoles llevó a cabo la esperada ceremonia de bienvenida. En ella, las concursantes lucieron elegantes vestuarios y realizaron la tradicional presentación de países. En el caso de la representante chilena, Inna Moll, deslumbró con un vestido en tonos celestes que la hacían ver como una verdadera princesa.

Ubican a Inna Moll como la mejor de la ceremonia de bienvenida

Mientras la competencia avanza, los expertos —conocidos como missólogos— ya comenzaron a revelar sus primeras predicciones sobre quiénes podrían llegar a la final. Y entre los nombres que suenan con fuerza aparece el de Inna, quien poco a poco se consolida como una de las favoritas de esta edición.

La modelo y creadora de contenido podría igualar —e incluso superar— el desempeño de Emilia Dides en 2025, quien alcanzó el Top 12. En varios listados internacionales, la chilena figura en los primeros lugares con altas posibilidades de quedarse con la corona.

Inna Moll/Instagram

De hecho, según una publicación que Inna reposteó en sus historias de Instagram, ya se ubicó en el Top 1 del ranking de la cuenta Page Stimest, que tras la velada de apertura la posicionó por encima de Miss Guadalupe (segundo lugar) y Miss Argentina (tercero).

Eso sí, no fue la única página en destacarla tras la fase preliminar. Desde Missology Galaxy la nombraron como la mejor en vestido de noche, mientras que Miss Bassada también la posicionó en el primer lugar, resaltando que su evaluación se basó en cuatro aspectos clave: look, proyección escénica, seguridad y belleza.

