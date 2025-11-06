Naya Fácil está rifando su lujoso auto: ¿Cuánto cuesta llenar el estanque?

06 nov. 2025 - 21:15 hrs.

Naya Fácil anunció esta semana un gran paso en su vida personal, al adquirir un departamento con vista al mar en un exclusivo sector de Viña del Mar, en la región de Valparaíso. Ahora, la influencer decidió rifar su lujoso vehículo rosado, con el que fue vista varias veces por las calles de Santiago.

El auto corresponde a un Chevrolet modelo Suburban que está ofreciendo actualmente en sus redes sociales. El precio de cada número tiene un valor de $3.500 y el sorteo se realizará en enero de 2026.

¿Cuánto cuesta llenar el estanque del vehículo?

La propia influencer detalló que llenar el estanque tiene un abultado valor que llegaría a los $120.000. Esto coincide con lo que dicen los expertos en el área automotriz, ya que, dependiendo del año del modelo, el precio podría alcanzar los $125.000 o incluso los $140.000, según el valor actual de la bencina.

Hay un solo inconveniente que podría limitar a los interesados del vehículo, considerando que Naya Fácil optó por personalizarlo y pintarlo de rosado, un color que, por supuesto, no pasa desapercibido.

Naya Fácil con su lujoso auto / TikTok

Entre las características del auto se encuentran, por ejemplo, un sistema de seguridad antiencerronas, un cómodo espacio interior, avanzada tecnología y un potente rendimiento, debido al motor.

Una Chevrolet Suburban de 2025 se puede hallar en el mercado chileno en unos $64 millones, aunque hay versiones menos costosas, por ejemplo, de $54 millones.

Todo sobre Famosos chilenos