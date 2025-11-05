Naya Fácil anunció la compra de un lujoso departamento en Reñaca: Así es su nuevo hogar con vista al mar y que pagó al contado

05 nov. 2025 - 12:13 hrs.

La influencer chilena Naya Fácil compartió con sus seguidores un importante hito personal: la compra de un departamento con vista al mar en Reñaca, una de las zonas más exclusivas de Viña del Mar, comuna de la región de Valparaíso.

Desde su nueva propiedad, ubicada en primera línea frente a la playa, la creadora de contenido se mostró emocionada al contar que este logro representa una meta cumplida, puesto que era un sueño que tenía desde que era una niña que vivía en el sur de Chile.

El departamento de Naya Fácil

“No me gustaba la vida que vivía, de bajos recursos, de vulnerabilidad, pobreza, violencia, etcétera. A veces le contaba a mis padres que yo iba a tenerlo todo cuando fuera grande. Ellos se reían”, relató en sus redes sociales, acompañando sus palabras con imágenes desde su nuevo hogar.

En su mensaje, Naya recordó los obstáculos que ha enfrentado en su vida pública y personal. “Me ha pasado de todo, pero en el fondo de mi corazón nunca he dejado ese sentimiento de ‘voy a lograrlo todo’. Se han burlado de mí, me han humillado, me han criticado, a pesar de que nunca he hecho daño a nadie. Y muchas personas me han dicho que no voy a lograr nada”, agregó en el video.

Naya Fácil en su nuevo departamento

“Tengo mi casa, tengo mi auto, pero algo me faltaba, algo que estaba en mis sueños. Esto que estoy viviendo acá lo soñé. Este es el día más importante de lo que va del año para mí”, agregó, pasando luego a mostrar el imponente departamento que adquirió frente a la playa, tal como otros famosos del espectáculo como Raquel Argandoña.

La compra fue al contado

Sin embargo, la historia detrás de la adquisición no fue sencilla. Naya explicó que ningún banco le aprobó un crédito hipotecario, pese a sus ingresos y su actividad constante en redes sociales. La joven de La Araucanía detalló que pasó casi un año intentando obtener financiamiento sin éxito, hasta que decidió reunir el dinero por su cuenta y concretar la compra pagando al contado.

“Después de once meses perdiendo mi tiempo, llevando papeles y recorriendo oficinas, por un miserable crédito hipotecario... ¿Qué hice yo? ¡Junté mi plata y me compré la hueá al contado!”, expresó sin filtros, fiel a su estilo directo.

Reflexiones de Naya Fácil

Desde su nuevo departamento, Naya compartió también una reflexión sobre su relación con el éxito y el dinero, destacando que su transformación ha sido fruto del esfuerzo personal. En una de sus publicaciones escribió: “Todo cambió el día que me gustó más ganar dinero que sentirme amada”.

