Emilia Dides y Sammis Reyes emocionan al revelar el género de su bebé: "Eres todo lo que esperábamos"

En las últimas horas, se concretó uno de los momentos más esperados por los fans de Emilia Dides y Sammis Reyes: revelaron el género de su bebé en camino.

El anuncio se realizó a través de sus cuentas de Instagram y fue muy diferente a lo habitual. Si bien las parejas suelen organizar un evento de revelación de género junto a familiares y amigos, todo indica que esta vez fue distinto para Emilia y Sammis.

Y es que los enamorados compartieron la noticia con un singular video en el que se les ve vestidos de blanco, corriendo por un laberinto del mismo color.

Emilia y Sammis esperan una niña

En la escena se observa como aves azules y rosadas vuelan por los aires, hasta que, de pronto, Emilia y Sammis unen sus palmas.

En ese instante, el video comienza a teñirse de tonalidades rosadas, dando a entender que esperan una niña, y sellan el momento con un beso.

"Eres todo lo que esperábamos. Viniste a unirnos, a conectarnos y hacernos felices por siempre. Te amamos", escribió la pareja en la descripción del especial registro, que sus amigos y fans no tardaron en llenar de alegres comentarios.

 
 
 
