"Heavy": Emilia Dides evidencia las molestias físicas de su embarazo

06 nov. 2025 - 19:47 hrs.

Emilia Dides lleva seis meses de embarazo y los ha conllevado en compañía de su pareja, Sammis Reyes, con quien viajó a Nueva York hace pocas semanas por un importante evento de Victoria's Secret.

La modelo chilena ha compartido varios registros del avance del proceso y ahora no fue la excepción, puesto que subió un video alegando las primeras molestias físicas que le han pasado la cuenta.

Las molestias físicas de Emilia Dides por su embarazo

En un registro publicado en Instagram, Dides mostró su pancita de embarazada y contó que ya comenzó a tener los primeros dolores en algunas partes del cuerpo, así que ha tenido que apoyarse en la tecnología.

"Ya empecé con dolores en la espalda baja, así que me estoy masajeando. Esto es calentito... también (tengo) la retención de líquidos, heavy", fueron las palabras de la influencer.

En el video explicó que usó un producto que se ocupa de "masajeador" y que produce "calor", con el fin de cuidar su abdomen y los costados de la espalda baja.

Al ser madre primeriza, Dides le pidió a sus seguidoras que le envíen tips (consejos) para lidiar con las molestias en su cuerpo, las que posiblemente se acrecentarán en las próximas semanas.

