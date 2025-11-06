Daniela Aránguiz desclasifica detalle del vínculo entre Jorge y Claudio Valdivia: "Le creo todas sus lágrimas"

06 nov. 2025 - 15:51 hrs.

Claudio Valdivia se emocionó esta semana en un programa de Chilevisión al recordar el complicado momento que vivió cuando su hermano, Jorge Valdivia, fue enviado a prisión preventiva tras una denuncia de abuso sexual.

En octubre pasado se cumplió un año desde que el "Mago" quedó bajo dicha medida cautelar, aunque hoy en día cumple con arresto domiciliario nocturno, lo que le ha permitido retomar, en cierta medida, su vida.

Daniela Aránguiz desclasifica detalle sobre el vínculo de Jorge y Claudio

Mientras cumplía prisión preventiva en Rancagua, Claudio Valdivia iba cada ciertos días a dejarle encomiendas al exfutbolista. Además, acudía al centro penitenciario para saber sobre su estado de salud, puesto que estaba aislado la mayor parte del día.

El hermano del exvolante de La Roja estalló en llanto al recordar esos momentos, lo que llevó a que Daniela Aránguiz desclasificara un detalle sobre su vínculo.

Claudio y Jorge Valdivia / Instagram

En el programa "Sígueme", partió contando que "yo puedo dar fe que esas lágrimas sí son reales. Claudio estaba hablando del episodio cuando Jorge estaba preso. Jorge para Claudio es su padre, su hermano, el hombre que lo ha ayudado en todo, la persona que le ha dado la mano, la persona que veía para arriba como su ídolo, su todo".

La panelista destacó que "esa familia es súper chiquitita. Son, yo creo que ellos dos y su mamá. Y entre ellos dos se han apañado siempre".

Aránguiz reveló que "Claudio fue el que se 'mamaba' las filas de dos horas para poder entrarle un kilo de pan a Jorge cuando estaba preso... vivió una experiencia súper fuerte, que yo también la viví... ver a tu hermano sufrir de la manera que lo vimos sufrir. Yo le creo todas sus lágrimas".

