Niños virales de Uganda no vendrán a Chile: Conciertos fueron cancelados en medio de acusaciones cruzadas

Hace algunas semanas, les contábamos que Nansana Kids, los niños que bailan canciones de todo el mundo desde África, venían a Chile, a realizar tres conciertos en diferentes regiones del país. Sin embargo, dichos shows se cancelaron, con acusaciones cruzadas entre la productora y la agencia que representa a los menores de edad.

Nansana Kids es un grupo de danza infantil originario de Uganda que se hizo viral en redes sociales al interpretar coreografías de canciones populares de distintos países. En Chile, el grupo alcanzó gran notoriedad durante los últimos meses al realizar videos con temas de artistas nacionales como Américo y Noche de Brujas.

Según explicó Kamada Producciones, la agrupación Nansana Kids “no corresponde a una fundación legalmente constituida, sino que es una empresa privada”, lo que habría dificultado los trámites y permisos necesarios para concretar la visita. “Es muy grave, porque hay adultos detrás de la agrupación que manejan a los niños y que no han sido transparentes”, afirmaron desde la organización chilena.

Acusaciones cruzadas entre las partes

Esta declaración vino luego que Nansana Kids publicaran en su cuenta oficial de Instagram un mensaje en el que denunciaban haber sido víctimas de engaños. “Fuimos engañados, no podremos ir a Chile. Nos decepcionaron, nos amenazaron y nos dijeron que no les comunicáramos a ustedes que no estaríamos en Chile”, dijeron en un video.

El mensaje causó conmoción entre sus seguidores, quienes expresaron su apoyo al grupo y cuestionaron a los organizadores del evento. En respuesta, Kamada Producciones difundió un comunicado donde confirmó la cancelación oficial de la gira y explicó las razones detrás de la decisión.

“La persona que se presenta como responsable no actúa como directora de una fundación, sino como representante legal de una empresa privada, lo que complicó significativamente la gestión de documentación y trámites necesarios para la gira”, señaló la productora.

Asimismo, la empresa negó tajantemente haber emitido amenazas o haber actuado de mala fe. “Nuestra producción solo tuvo contacto con los dos adultos que manejan todo. Muy por el contrario, ellos, incluyendo a la directora, dejaron de responder nuestras comunicaciones justamente cuando se les solicitó la documentación y se pidió aclarar todo cuando nuestro equipo revisó la información legal correspondiente”, aseguraron.

La productora también enfatizó que los niños “no tienen culpa alguna” y que su intención siempre fue proteger la imagen del grupo antes de exponer públicamente los problemas detectados. “Toda la información que hemos recabado no la quisimos hacer pública previamente, precisamente para protegerlos y evitar que se viera afectada la agrupación y su imagen, pero nos vimos en la necesidad de transparentar todo debido a sus declaraciones”, añadieron.

Finalmente, Kamada Producciones confirmó que las entradas adquiridas para el show de Nansana Kids serán reembolsadas a través del mismo sistema por el que fueron compradas.

