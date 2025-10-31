Emilia Dides celebra Halloween con adorable registro de su embarazo: "Alguien quiere salir a disfrazarse"

31 oct. 2025 - 18:15 hrs.

En agosto pasado, la modelo Emilia Dides y el exjugador de la NFL, Sammis Reyes, sorprendieron al mundo del espectáculo al anunciar que, a solo seis meses de haber hecho pública su relación, estaban esperando a su primer hijo juntos.

A medida que avanza el embarazo, la exMiss Universo Chile ha comenzado a compartir con sus seguidores algunos detalles del proceso, incluyendo los primeros síntomas que ha sentido y los cambios físicos que experimenta.

Este viernes 31 de octubre, en el marco de la celebración de Halloween, la cantante compartió un tierno registro en sus historias de Instagram. En el clip, enfoca su vientre mientras está recostada, dejando ver las pataditas de su bebé.

Emilia Dides y Sammis Reyes/Instagram

"Alguien quiere salir a disfrazarse. Nos reímos y conversamos todo el día", escribió en el post, que rápidamente generó reacciones. "Parece que va a tener mucha personalidad", le comentó una usuaria, en alusión a la intensidad con que se mueve su hijo/a.

La respuesta de Emilia Dides a las críticas

Días atrás, en conversación con Página 7, Emilia Dides se refirió a las críticas que ha recibido en redes sociales, especialmente aquellas que apuntan a que la maternidad podría afectar su carrera. Al respecto, la artista dejó claro que no comparte esas opiniones.

"Creo que criticar cosas es parte de la biología del ser humano. Incluso, yo lo he hecho a veces sobre situaciones que no conocemos muy bien. No me parece inválido que alguien me diga 'arruinaste tu carrera' sin entender todo el contexto", aseveró.

En esa línea, señaló que el apoyo de su entorno ha sido clave para enfrentar los momentos difíciles: "Tengo una familia y cuero de chancho para soportar esos comentarios, pero de igual manera, trato de leer lo lindo".

Todo sobre Famosos chilenos