Fran García-Huidobro sufrió severa fractura en aeropuerto de Lima en Perú: Tuvo que llegar directo a la clínica en Chile

La conductora de "Only Fama", Francisca García-Huidobro, reveló mediante sus historias de Instagram que vivió un accidente en el aeropuerto de Lima, Perú, ciudad a la que se encuentra viajando regularmente producto de las grabaciones de "El Internado".

Recordemos que García-Huidobro es la animadora de la "Asamblea del Fuego" dentro del reality, que se graba íntegramente en Perú, encargándose de moderar los explosivos cara a cara de los participantes del encierro que combina competencia física y culinaria.

La fractura de Fran García-Huidobro

Mientras estaba en el aeropuerto, Fran se sentó arriba de su maleta de cabina, la cual estiró de forma horizontal en el piso, para leer mientras esperaba el momento de subir al avión. Cabe precisar que esta dinámica siempre la hace, pero en esta oportunidad, la maleta no la acompañó y se cayó al piso, afirmándose con su mano derecha.

Si bien le dolió, decidió pararse rápido y hacer como si nada estaba pasando. Continuó con su lectura, escuchó el llamado de su avión y al ingresar notó algo raro: no pudo subir la maleta al compartimiento superior debido al enorme dolor que sentía.

Fran y su cabestrillo

Allí comprendió que la caída no fue inocua, por lo que se hizo la idea de ir a la clínica a su llegada a Chile, desde donde le diagnosticaron una fractura de muñeca, por la que está usando un cabestrillo, que le mantiene dicha extremidad completamente inmovilizada.

A su llegada a casa, Fran reveló que se está adaptando a cómo vivir solo con su mano izquierda disponible. "Los analgésicos me tienen con menos dolor, pero efectivamente una lata, me demoré un siglo en ducharme, me lavé los dientes a uno por hora, pero bueno, no es nada grave", expresó, viéndole el lado positivo a la situación.

