Daniela Aránguiz apuntó contra Daniella Campos y la catalogó como el "demonio en persona"

Daniela Aránguiz volvió a apuntar directamente a Daniella Campos, esta vez a raíz del fuerte cruce que la periodista protagonizó con Carla Ochoa dentro del reality "El Internado", emitido esta semana por las pantallas de Mega.

Recordemos que en "El Internado", Campos reprochó a Ochoa su relación pasada con Miguel “Negro” Piñera, especialmente el último encuentro que ambos tuvieron antes del fallecimiento del músico. En pantalla, Campos lanzó una frase que de inmediato encendió la polémica no solo en el reality, sino que fuera de este.

“Fuiste a abrazar al Negro Piñera cuando se estaba muriendo y porque se estaba muriendo, porque antes de eso no lo andabas nada abrazando, ¡lo andabas pelando!”, le dijo, visiblemente molesta, a lo que Carla, sin perder su centro, le dijo que se lavara la "boca con champú" antes de hablar de ella.

Daniela Aránguiz dio su apoyo a Carla Ochoa

Aránguiz no dejó pasar el episodio y en un programa de TV+ tomó partido por Carla Ochoa, describiéndola como alguien tranquila y totalmente opuesta al comportamiento de Daniella Campos. Entre bromas, pero con evidente intención de subrayar el contraste, la ex "Mekano" la describió con duras palabras.

Daniella Campos y Daniela Aránguiz

“Está la Carlita que es zen, bonita de cara, linda preciosa, estupenda, y ahí está la Daniella que parecía un demonio, la cara se le desfiguraba, le salían los cachos por atrás, en cualquier momento comenzaba a caminar para atrás”, expresó Aránguiz, quien no se detuvo allí, agregando que la gemela "es el demonio en persona, le tengo terror”.

Después de las bromas, Aránguiz adoptó un tono más serio, insistiendo en que el reality estaba siendo revelador respecto al verdadero carácter de Campos, algo que agradeció.

“Qué bueno que Mega y su reality esté mostrando la verdadera cara de Daniella Campos, porque ella trata de agresiva a todo el mundo y la más agresiva de este país, es ella”, sentenció.

