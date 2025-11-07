¿El bebé manifestándose? La impresionante foto que le tomaron a Fernanda Salazar en medio de su embarazo

07 nov. 2025 - 14:11 hrs.

Una impresionante fotografía fue la que publicó el fotógrafo y actor Luis Lobos, en la que aparece su colega Fernanda Salazar en medio de un ensayo de una obra de teatro, sobre el escenario, luciendo su abultado vientre de embarazo.

Recordemos que Fernanda se encuentra embarazada de su pareja Juan Ramdohr. Junto a él tendrá a su segundo hijo, puesto que el primero lo tuvo hace casi 10 años, fruto de su terminado matrimonio con el actor Francisco Dañobeitía.

Una impactante fotografía

La imagen captada por Luis Lobos, en medio de los ensayos de una obra teatral, retrata el momento exacto en que se ve una pequeña protuberancia asomarse en el vientre de Fernanda, en la parte superior derecha de su ombligo.

En la descripción de la imagen, que ya tiene más de 40 mil me gusta, Lobos no ocultó su enorme sorpresa al ver la fotografía.

"Impresionante. Tenía que hacer una publicación aparte por esta fotografía. Durante todos los ensayos, su pancita se movía constantemente, y en el ensayo general pareció querer sumarse al elenco, mostrándose sobre el escenario", redactó en un comienzo.

"Cuando tomé la foto no me di cuenta; debió ser un microsegundo en el que tuve la suerte de capturar el momento con mi cámara, un instante mínimo que quedó inmortalizado como una de mis mejores fotos", reconoció.

La publicación obtuvo miles de comentarios, de personas que no podían dar crédito a este acierto fotográfico. "Me dio escalofríos", "tremendo registro", "qué belleza, sublime", "brígido", "lo fuerte que debe vibrar ese bebé", son parte de los comentarios del posteo.

Todo sobre Famosos chilenos