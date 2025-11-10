"Mi figura paterna": Las tiernas palabras de afecto que dedicó Máximo Menem Bolocco a Pepo Daire

10 nov. 2025 - 00:15 hrs.

Máximo Menem Bolocco, fue el invitado de Pamela Díaz en un nuevo capítulo de su programa "Sin Editar", en el que abordaron diversos temas como su actual situación amorosa y su relación con el esposo de su madre Cecilia Bolocco.

En cuanto a su relación con Pepo Daire, marido de Cecilia, el joven de 21 años solamente tuvo palabras de afecto e incluso lo apunto como su figura paterna.

¿Qué dijo Máximo Menem Bolocco sobre Pepo Daire?

"Yo lo adoro. Yo a Pepo lo quiero mucho, llegó cuando mi mamá estaba sola y se quieren mucho, se apoyan el uno al otro y yo siempre quise alguien para mi mamá, imagínate... Siempre éramos yo y mi mamá y cuando llegó él, se creó algo que no existía, una familia", dijo.

"Es como mi figura paterna también, de más de grande, pero también apoya mucho a mi mamá y está con ella... Ella está muy feliz con él y eso me pone contento (...) Pepo es lo mejor, lo amo, lo adoro, lo quiero mucho. Pepo te adoro", agregó el estudiante de arquitectura.

Máximo Menem Bolocco reveló que está soltero

Finalmente, Máximo se refirió a su reciente pololeo con Emilia Hidalgo, revelando que ya no está con la joven maquilladora.

Máximo relató que su soltería se debe a que "me aburrí de estar comprometido" y que ahora simplemente se está divirtiendo.

