"Me aburrí de...": Máximo Menem Bolocco revela que nuevamente está soltero tras terminar con Emilia Hidalgo

09 nov. 2025 - 20:05 hrs.

Este domingo Máximo Menem Bolocco fue el invitado del popular programa "Sin Editar" de Pamela Díaz, ocasión en la que reveló que nuevamente se encuentra soltero tras terminar su relación en Emilia Hidalgo.

Máximo revela que está soltero

Durante la entrevista "La Fiera" fue directo al grano y le preguntó al hijo de Cecilia Bolocco si es que se encontraba soltero, al recordar los rumores de un quiebre de su relación en marzo pasado: "Sí", fue la escueta respuesta del joven antes de comenzar a reírse junto a Pamela.

Las risas se debían a que en una ocasión Pamela se encontró con Máximo acompañado de una joven en un restaurante y confundió el contexto en el que se daba esa situación.

"¡Oh, volvieron! Salud amiga, qué lindos se ven, me encanta que estén juntos", le dijo Díaz en esa oportunidad, pero de inmediato Menem le tuvo que explicar que no se trataba de Emilia y que estaba en una primera cita con otra persona.

Finalmente, Máximo relató que su soltería se debe a que "me aburrí de estar comprometido" y que ahora simplemente se está divirtiendo.

"Mi figura paterna"

Otro de los temas abordados por el joven de 21 años fue su relación con Pepo Daire, la pareja de su madre desde hace 10 años y a quien señaló como su "figura paterna".

"Yo lo adoro. Yo a Pepo lo quiero mucho, llegó cuando mi mamá estaba sola y se quieren mucho, se apoyan el uno al otro y yo siempre quise alguien para mi mamá, imagínate... Siempre éramos yo y mi mamá y cuando llegó él, se creó algo que no existía, una familia", dijo.

"Es como mi figura paterna también, de más de grande, pero también apoya mucho a mi mamá y está con ella... Ella está muy feliz con él y eso me pone contento (...) Pepo es lo mejor, lo amo, lo adoro, lo quiero mucho. Pepo te adoro", agregó el estudiante de arquitectura.

