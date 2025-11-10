Sorprendió al cantar death metal: Ignacia Fernández es elegida como la nueva Miss Mundo Chile 2025

10 nov. 2025 - 01:21 hrs.

Esta noche se llevó a cabo la final del certamen Miss Mundo Chile 2025, en el que se eligió a la mujer que representará a nuestro país en la competencia internacional.

Tras la final, la candidata elegida fue la Miss Las Condes, Ignacia Fernández, quien será la abanderada chilena en la edición número 73 de Miss Mundo 2026.

De las 20 finalistas, solamente 10 entraron al top, entre las que estaban las representantes de Maipú, Valparaíso, Coquimbo, Viña del Mar, Lo Barnechea, Peñalolén, Lampa, Villa Alemana y La Reina.

Fue Francisca Lavanderos, la ahora exMiss Mundo Chile, la encargada de entregarle la corona a Ignacia, para llevarla y representar al país en el certamen internacional.

¿Quién es Ignacia Fernández?

Ignacia Fernández es una reconocida influencer chilena, que acumula más de 200 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

En dicha red social describe a ella en su biografía que es vocalista y fundadora de la banda "Decessus", en la que canta death metal progresivo. Es más, en la semifinal del concurso, Ignacia interpretó una canción de dicho género y causó revuelo mundial cantando al estilo gutural.

Además, en 2024, la joven fue candidata a Miss Universo Chile, también en representación de Las Condes, pero en dicha oportunidad fue Emilia Dides la ganadora del concurso.