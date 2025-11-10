El millonario premio que obtuvo Ignacia Fernández tras ser coronada como la Miss Mundo Chile 2025

10 nov. 2025 - 09:21 hrs.

La noche de este domingo 9 de noviembre, se coronó a Ignacia Fernández como la nueva Miss Mundo Chile 2025. La representante de Las Condes se impuso entre las finalistas y se llevó no solo la corona, sino también un exclusivo anillo avaluado en varios millones de pesos.

Fernández, quien también es vocalista y líder de la banda de death metal progresivo Decessus, sorprendió a muchos al combinar su faceta artística con el mundo del modelaje y la belleza, convirtiéndose en una de las favoritas del público.

El premio a Ignacia Fernández

“Estoy muy agradecida, no me lo esperaba para nada. Han sido muchos meses de preparación y, la verdad, estoy agradecida de todo el apoyo y el cariño que he recibido”, expresó tras ser coronada en CHV.

La joven de Las Condes tendrá ahora la responsabilidad de representar a Chile en el certamen internacional de Miss Mundo, uno de los concursos más reconocidos a nivel global por su enfoque en la belleza con propósito.

Retrato de Ignacia como Miss Mundo Chile 2025

Pero como bien mencionamos al principio, la joven no solo ganó el título de Miss Mundo Chile 2025, sino que también un gran anillo, avaluado en más de $12 millones.

En el cuadro final, el quinto lugar fue para Karol Eberl (La Reina), seguida por Macarena Maira (Lo Barnechea), mientras que el podio lo completó Renata Arriagada (Valparaíso) y Bárbara Wolfenson (Viña del Mar), quien se quedó con el segundo puesto.

